"Система" считает, что "Роснефть" не представила доказательств ущерба "Башнефти"

УФА, 6 июля. /ТАСС/. АФК "Система" считает, что "Роснефть" не представила суду доказательств ущерба, причиненного "Башнефти" в ходе реорганизации компании в 2013-2014 годах, а также невозможности "Системы" исполнить решение по делу о взыскании 170,6 млрд рублей без принятия обеспечительных мер.

Об этом заявил представитель АФК "Система" в ходе заседания Арбитражного суда Башкирии, где рассматривается заявление компании об отмене ареста имущества.

Ранее суд по ходатайству "Роснефти" и "Башнефти" наложил арест на принадлежащие АФК "Система" 31,76% акций телекоммуникационной компании МТС, 100% акций сети клиник "Медси" и 90,47% акций Башкирской электросетевой компании (БЭСК). Согласно оценке "Роснефти", представленной суду, стоимость арестованного имущества "Системы" составляет 185 млрд рублей. Однако, по мнению АФК "Система", "совокупная стоимость акций, на которые был наложен арест, даже без учета БЭСК, составляет около 250 млрд рублей".

"При обращении в суд "Роснефть" и "Башнефть" не представили ни одного доказательства того, что в действительности может возникнуть какой-то ущерб или может иметься невозможность исполнения решения по настоящему делу", - сказал представитель "Системы".

Он отметил, что "стоимость активов АФК составляет более 1,1 трлн рублей" и оснований для принятия обеспечительных мер по иску "Роснефти" нет. "Балансовая стоимость активов АФК "Система" по РСБУ составляет 450 млрд рублей, по МСФО - 1,1 трлн рублей. Сумма иска меньше стоимости активов, оснований для введения обеспечительных мер нет", - добавил представитель АФК.

По мнению "Роснефти", как заявлял ранее ее представитель в суде, АФК "Система" и "Система-Инвест" "владели акциями "Башнефти" незаконно и недобросовестно", поэтому "не имели права на принятие каких-либо корпоративных решений, даже минимально причиняющих ущерб "Башнефти".

Представитель "Роснефти" в суде заявил, что компания настаивает на сохранении ареста активов АФК "Система", "чтобы избежать дальнейших убытков".

Встречные меры

"Система-инвест" ("дочка" АФК "Система") ходатайствует о применении в отношении "Роснефти" обеспечительных мер на 170,6 млрд руб., заявил в суде представитель компании. "Необходимо принять определение, обязывающее предоставить оппонентам встречное обеспечение, так как мы уже терпим убытки. Есть все основания предполагать, что истцы не способны компенсировать убытки", - сказал он.

АФК "Система" поддержала данную меру.

Спор "Роснефти" с АФК

В начале мая "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкирии иск с требованием взыскать с АФК "Система" и ЗАО "Система-Инвест" 106,6 млрд рублей убытков. Впоследствии сумма претензий выросла до 170,6 млрд рублей с учетом девальвации рубля. "Роснефть" считает, что "Башнефть" понесла убытки при реорганизации структуры собственности в 2013-2014 годах. К иску также присоединилась Башкирия, владеющая 25% плюс одна акция "Башнефти".

АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями и считает их необоснованными. В июне компания предложила "Роснефти" урегулировать спор во внесудебном порядке, однако в "Роснефти" посчитали, что конкретных предложений "Система" не представила. Нефтяная компания намерена продолжить судебное разбирательство. "Система" же считает, что основой мирового соглашения могло бы стать привлечение независимого аудитора для оценки итогов реорганизации "Башнефти".

С 2005 года по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".