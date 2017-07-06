Прогноз: каждый десятый выпускник вуза рискует не найти работу

Легкоатлетка Сидорова выступит 15 июля на международном турнире в ГерманииСпорт 6 июля, 14:28
Карпов: возвращение Каспарова в шахматы нельзя назвать сенсациейСпорт 6 июля, 14:25
Агент: хоккеисты московского "Динамо" Никулин и Терещенко подали заявления в арбитраж КХЛСпорт 6 июля, 14:23
Сибирские конструкторы самолета-замены Ан-2 планируют начать производство через два годаСибирь 6 июля, 14:21
Протесты в Венесуэле: причины и реакцияМеждународная панорама 6 июля, 14:20
Российский фильм "Аритмия" стал фаворитом главного конкурса фестиваля в Карловых ВарахКультура 6 июля, 14:16
Космос на ладони: как сибирский физик создает микроиконы и сопла для наноспутниковВ стране 6 июля, 14:13
Объем грузоперевозок на сети железных дорогах США в июне 2017 г. вырос на 4,5%Транспорт 6 июля, 14:10
Гидрометцентр РФ отмечает проблему "ложных тревог" в СМС-сообщениях о ЧП в МосквеОбщество 6 июля, 14:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Каждый десятый выпускник вуза рискует не найти работу после завершения обучения. Такой прогноз представлен в докладе Аналитического центра при правительстве РФ о сфере образования, который был опубликован в четверг
"В условиях переизбытка выпускников вузов на рынке труда и при сохранении спроса работодателей на трудовые ресурсы с высшим образованием (при избыточной квалификации), около 10% из данной группы рискуют пополнить ряды безработных", - говорится в докладе.
Аналитики также отмечают дисбаланс между спросом на трудовые ресурсы и их предложением на различных уровнях образования. "Наряду с переизбытком предложения выпускников вузов (на начало 2017 года оно превосходило спрос на 18%) наблюдается недостаток на рынке труда выпускников со средним специальным образованием (на начало 2017 года в среднем отклонение между спросом и предложением на трудовые ресурсы с вузовским образованием составило около 20%)", - добавили в центре.
В докладе также говорится, что число молодых преподавателей в России увеличивается, в то же время количество желающих сменить этот род деятельности на более прибыльный также растет.
"Если в период вступления в реформирование системы вузов в 2013 году каждый десятый преподаватель российского вуза был младше 30 лет, то к 2017 году каждый шестой относился к категории "молодых" преподавателей", - говорится в докладе.
Тем временем, замедление темпов прироста средней заработной платы профессорско-преподавательского состава, начавшееся в 2014 году, продолжается. "И если в 2013 году, согласно данным социологического опроса, 18,4% преподавателей вузов хотели бы сменить работу, то на 2017 год показатель увеличился в 1,2 раза", - отмечается в материалах.