Прогноз: каждый десятый выпускник вуза рискует не найти работу

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Каждый десятый выпускник вуза рискует не найти работу после завершения обучения. Такой прогноз представлен в докладе Аналитического центра при правительстве РФ о сфере образования, который был опубликован в четверг

"В условиях переизбытка выпускников вузов на рынке труда и при сохранении спроса работодателей на трудовые ресурсы с высшим образованием (при избыточной квалификации), около 10% из данной группы рискуют пополнить ряды безработных", - говорится в докладе.

Аналитики также отмечают дисбаланс между спросом на трудовые ресурсы и их предложением на различных уровнях образования. "Наряду с переизбытком предложения выпускников вузов (на начало 2017 года оно превосходило спрос на 18%) наблюдается недостаток на рынке труда выпускников со средним специальным образованием (на начало 2017 года в среднем отклонение между спросом и предложением на трудовые ресурсы с вузовским образованием составило около 20%)", - добавили в центре.

Рост числа молодых преподавателей

В докладе также говорится, что число молодых преподавателей в России увеличивается, в то же время количество желающих сменить этот род деятельности на более прибыльный также растет.

"Если в период вступления в реформирование системы вузов в 2013 году каждый десятый преподаватель российского вуза был младше 30 лет, то к 2017 году каждый шестой относился к категории "молодых" преподавателей", - говорится в докладе.

Тем временем, замедление темпов прироста средней заработной платы профессорско-преподавательского состава, начавшееся в 2014 году, продолжается. "И если в 2013 году, согласно данным социологического опроса, 18,4% преподавателей вузов хотели бы сменить работу, то на 2017 год показатель увеличился в 1,2 раза", - отмечается в материалах.