В Мурманской области бизнес в сфере культуры впервые получит госфинансирование

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МУРМАНСК, 6 июля. /ТАСС/. Власти Мурманской области до конца 2017 года впервые проведут конкурс по распределению госфинансирования в сфере культуры. Как сообщили в четверг в Минэкономразвития региона, благодаря этому предприниматели и некоммерческие организации (НКО) смогут конкурировать с бюджетными учреждениями в оказании услуг в сфере культуры.
"Соответствующий нормативный документ по конкурсному распределению финансирования в сфере культуры разработан, сами конкурсные процедуры планируем провести в четвертом квартале", - сказали в ведомстве.
В социальной сфере бизнес и НКО уже имеют доступ к бюджетным средствам, выделяемым на оказание услуг, теперь такая возможность появится и в сфере культуры. Пилотный проект выделения бюджетных средств на мероприятие НКО был реализован весной этого года - продюсерский центр получил 492 тыс. рублей на проведение художественных выставок в восьми муниципалитетах региона.
С последнего квартала этого года конкурсы по распределению финансирования будут проводиться на регулярной основе. В 2017 году на конкурсной основе будет распределено 0,22 % "культурной" статьи бюджета, это 3,6 млн рублей. В 2018 году доля составит 0,25%, это не менее 5,5 млн рублей.