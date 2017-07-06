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В России выпущено более 10 млн карт "Мир"

Экономика и бизнес
6 июля, 14:19 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, июля. /ТАСС

Коммерческий директор НСПК Сергей Радченков сообщил, что выпускаются карты "Мир" Maestro и JCB, также ведутся переговоры с другими платежными системами

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Более 10 млн карт платежной системы "Мир" выпущено в России. Об этом в четверг сообщил коммерческий директор АО "Национальная система платежных карт" (НСПК) Сергей Радченков.

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"Карточка, с одной стороны, молодая. Но при этом на данный момент всего их выпущено свыше 10 млн, это всего за несколько месяцев. И, конечно, вопрос связанный с непосредственным использованием карты за рубежом, он очень актуален. На данный момент, возможно использовать кобейджинг (банковские карты, работающие в нескольких платежных системах, обычно в двух - прим. ТАСС). Сейчас уже выпускаются карточки "Мир" - Maestro и "Мир" - JCB, также мы ведем переговоры с другими платежными системами", - сказал он на пресс-конференции ТАСС.

Также он отметил, что на данный момент в Крыму выпущено свыше 1 млн карт. "Если говорить о вообще выпуске карт, то мы здесь делим на две части - тот, который происходит согласно закону (в обязательном порядке), и на тот, который зависит от коммерческой работы банков (спрос). План - не менее 20 млн карт в этом году, <...> ближайшие перспективы трех лет - порядка 70 млн карт должно быть выпущено", - пояснил он.

Российские банки с 1 июля обязаны выдавать бюджетникам, обратившимся за открытием нового счета, только карты национальной платежной системы "Мир". К 1 июля кредитные организации должны были обеспечить прием карт "Мир" в своих банкоматах и платежных терминалах. Соответствующие нормы содержатся в законе, подписанном президентом России Владимиром Путиным 1 мая 2017 года.

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Поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 г. Из-за них 21 марта 2014 г. две крупнейшие системы платежных карт Visa и MasterCard без уведомления заблокировали операции по картам банка "Россия", его дочерней организации Собинбанк, а также СМП банка.

С проблемами в обслуживании карт столкнулись и некоторые другие банки, в частности Инвесткапиталбанк. В декабре 2014 г. Visa и MasterCard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 г.).

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