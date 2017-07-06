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Крупнейший технопарк в Европе построят на территории инновационного кластера "Сколково"

Экономика и бизнес
6 июля, 14:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Для исследовательских корпораций в технопарке организуют более тысячи площадок

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Самый крупный в Европе технопарк построят на территории инновационного кластера в "Сколково". Об этом заявил президент фонда "Сколково" Виктор Вексельберг на Московском урбанистическом форуме 2017, который открылся в четверг на ВДНХ.

"Все крупные мировые агломерации достигли успеха, реализовывая инновационные проекты. Проект "Сколково" бы задуман как объединение основных инновационных направлений развития", - цитирует слова Вексельберга сайт комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

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Он подчеркнул, что реализация проекта "Сколково" активно поддерживается московским правительством. При поддержке города была построена инженерная и транспортная инфраструктура кластера.

Отмечается, что на территории технопарка появятся более тысячи площадок для исследовательских корпораций. Кроме того, в инновационном кластере совместно со Сбербанком построят крупнейший в Европе центр обработки данных.

Инновационный центр Сколково - государственный проект, реализуемый с привлечением инвесторов. На 400 га земли возведут 2,6 млн кв. метров недвижимости, будут постоянно проживать 20 тыс. человек. В центре создадут 30 тыс. рабочих мест.

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