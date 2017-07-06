Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 60.24
€ 68.38
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Атаке нового вируса для устройств на Android подверглись сотни россиян

Экономика и бизнес
6 июля, 15:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Компания Group-IB выявила новый вирус для устройств с операционной системой Android, который используется для хищения денег у пользователей SMS-банкинга

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Компания Group-IB, которая занимается предотвращением и расследованием киберпреступлений, выявила новый вирус для устройств с операционной системой Android, который используется для хищения денег у пользователей SMS-банкинга. Причем антивирусы не распознают это приложение как вредоносное, говорится в сообщении компании.

Как пояснил ТАСС руководитель отдела динамического анализа вредоносного кода Group-IB Рустам Миркасымов, в компанию обратились сотни пользователей, устройства которых были заражены новым вирусом. "Мы зафиксировали сотни обращений в нашу компанию с жалобами на действия вредоносной программы", - сказал он. Миркасымов пояснил, что поскольку Group-IB не является вирусной компанией, то полностью масштаб заражения компания оценить не может.

В чем опасность?

Новый вирус для пользователей Android-устройств используется для хищения денег у пользователей SMS-банкинга.

Смотрите также

Кибератаки страшнее, чем ядерное оружие: как мировые СМИ отреагировали на вирус Petya

Вирус распространяется с помощью определенной схемы. Пользователь получает от кого-то из своих контактов MMS-сообщение, которое начинается с имени пользователя и содержит ссылку. При переходе по ссылке загружается установочный файл вируса на устройство, приложение "незаметно" устанавливается и просит права администратора.

Вредоносная программа заменяет собой стандартное приложение для работы с SMS-сообщениями, после чего рассылает себя по номерам в телефонной книге (так в сообщении и появляется имя пользователя). В то же время она делает запрос на номер SMS-банкинга жертвы, узнает баланс счета и переводит деньги на счета, подконтрольные злоумышленникам. Входящие SMS-сообщения с информацией о списаниях она перехватывает и скрывает, поэтому пользователь не узнает о снятии денег.

Кроме того, вирус умеет показывать "веб-фейки" - окна браузера, похожие на окошки авторизации банковских приложений. Если пользователь вводит в таком окошке данные банковских карт, то они напрямую попадают к злоумышленникам. В ряде случаев вирус мог также блокировать телефон.

"Также у злоумышленников есть возможность подписать пользователей на различные платные подписки с помощью того же SMS-сервиса", - рассказал ТАСС Миркасымов.

Пользователь сам должен запустить вирус

Чтобы запустить вирус, пользователь сам должен дать разрешения программе на различные действия, в том числе заменить собой официальную программу для обмена SMS, пояснил Миркасымов.

"К сожалению, постоянное появление новых вирусов, которые пользователи сами устанавливают на свои устройства, несмотря на предупреждения системы, говорит о том, что уровень компьютерной грамотности в обществе пока остается на низком уровне", - отметил он.

По мнению эксперта, пользователи, возможно, чрезмерно доверяют антивирусам, и не получив от них запрета, спокойно устанавливают такие программы. "К сожалению, антивирусы не помогают - в данном случае у нас есть подтверждение, что на смартфонах жертв оно стояло, но сообщало, что файл "чист", - сказал Миркасымов.

Смотрите также

"Лаборатория Касперского" обнаружила вирус, который подписывает россиян на платные сервисы

В ООН признали превосходство нового вируса Petya над WannaCry

Group-IB: вирус Petya мог быть попыткой проверки кибероружия

СФ призывает к международному сотрудничеству в борьбе с киберпреступностью

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Хакерские атаки на российские сайты
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин освободил от должности восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН
2
Кремль не комментирует информацию СМИ о якобы поставленных в Крым турбинах Siemens
3
Песков: о тестировании нового российского лимузина для президента говорить рано
4
Отец погибшего в ДТП в Балашихе мальчика признан потерпевшим по делу о халатности
5
Трамп: США будут укреплять сотрудничество в НАТО в ответ на дестабилизирующие действия РФ
6
Ожидание в очереди к мощам Николая Чудотворца составляет 10 часов
7
Аксенов намерен отправить в отставку своего заместителя, трех министров и главу Ялты
Темы дня
Реклама