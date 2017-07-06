МЭР создало индикатор потребительской активности на основе интернет-запросов

"Зенит", "Локомотив-Кубань" и УНИКС узнали соперников по баскетбольному Еврокубку-2017/18Спорт 6 июля, 15:57
Эрмитаж оставил себе кота-предсказателя Ахилла, чтобы делать прогнозы на ЧМ-2018Спорт 6 июля, 15:49
Адвокат: тест на отцовство показал, что у Хулио Иглесиаса есть 41-летний сынОбщество 6 июля, 15:37
Москва вложит в проект "электронной школы" 16 млрд рублей до 2019 годаМосква 6 июля, 15:29
ЮНЕСКО поддержала проект создания Международного центра эпоса евразийских народовКультура 6 июля, 15:27
Слуцкий призвал парламентариев ОБСЕ отказаться от терминов "агрессия" и "аннексия"Политика 6 июля, 15:21
Кузнецова победила Макарову и вышла в третий круг УимблдонаСпорт 6 июля, 14:54
Путин призвал анализировать боевой опыт в Сирии для создания перспективного оружияАрмия и ОПК 6 июля, 14:52
"Добрая одежда": почему сочинским активистам приходится искать нуждающихся в помощиВ стране 6 июля, 14:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Министерство экономического развития разработало новый индикатор потребительской активности "спрос-запрос" на основе интернет-запросов. Об этом говорится в мониторинге министерства.
"Индикатор потребительской активности "спрос-запрос", построенный на основании данных о частоте соответствующих интернет-запросов, свидетельствует о начале фазы активного восстановления потребительского спроса с конца 2016 года, и ее продолжении в текущем году. По нашей оценке, агрегированный показатель спроса на товары и услуги, "спрос-запрос", очищенный от сезонного и календарного факторов, в мае достиг максимального с ноября 2014 года значения", - говорится в мониторинге МЭР.
Расчет агрегированного показателя "спрос-запрос" основывается на динамике изменения количества запросов по ключевым товарным группам и услугам, таким как: онлайн покупка продовольственных товаров, покупка автомобилей различных марок (поисковые запросы с соответствующими названиями), cводный показатель "автомобили", входящий в агрегированный индекс, включает динамику интернет-запросов по основным маркам автомобилей, совокупный объем продаж которых за 2012-2016 годов составлял около 90% от общего объема продаж.
Кроме того, в базу расчета индекса показателя "спрос- запрос" входят запросы по поиску телевизоров и бытовой техники, косметических товаров, приобретения туристических услуг, медицинских услуг, других услуг (запросы "ресторан", "кинотеатр"). Весами для расчета агрегированного индекса служит структура потребительских расходов населения.