МЭР создало индикатор потребительской активности на основе интернет-запросов

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Министерство экономического развития разработало новый индикатор потребительской активности "спрос-запрос" на основе интернет-запросов. Об этом говорится в мониторинге министерства.

"Индикатор потребительской активности "спрос-запрос", построенный на основании данных о частоте соответствующих интернет-запросов, свидетельствует о начале фазы активного восстановления потребительского спроса с конца 2016 года, и ее продолжении в текущем году. По нашей оценке, агрегированный показатель спроса на товары и услуги, "спрос-запрос", очищенный от сезонного и календарного факторов, в мае достиг максимального с ноября 2014 года значения", - говорится в мониторинге МЭР.

Расчет агрегированного показателя "спрос-запрос" основывается на динамике изменения количества запросов по ключевым товарным группам и услугам, таким как: онлайн покупка продовольственных товаров, покупка автомобилей различных марок (поисковые запросы с соответствующими названиями), cводный показатель "автомобили", входящий в агрегированный индекс, включает динамику интернет-запросов по основным маркам автомобилей, совокупный объем продаж которых за 2012-2016 годов составлял около 90% от общего объема продаж.

Кроме того, в базу расчета индекса показателя "спрос- запрос" входят запросы по поиску телевизоров и бытовой техники, косметических товаров, приобретения туристических услуг, медицинских услуг, других услуг (запросы "ресторан", "кинотеатр"). Весами для расчета агрегированного индекса служит структура потребительских расходов населения.