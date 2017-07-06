Трамп: США не хотят, чтобы Европа была заложником единственного поставщика энергоресурсов

ВАРШАВА, 6 июля. /ТАСС/. США хотят снабжать энергоресурсами Европу, чтобы она не была заложником единственного поставщика. Такое заявление сделал в четверг, выступая с публичной речью на варшавской площади Красиньских, президент США Дональд Трамп.

Он заверил, что США настроены на развитие связей с Междуморьем - государствами, расположенными между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. "Америка жаждет расширить партнерство с вами", - сказал по этому поводу руководитель администрации США.

"И мы привержены обеспечению вашего доступа к альтернативным источникам энергоресурсов, так что Польша и ее соседи никогда больше не окажутся заложниками единственного поставщика энергоресурсов", - добавил американский лидер, находящийся с визитом в Польше в рамках поездки в Европу на саммит Группы двадцати в германском Гамбурге.