Трамп: США не хотят, чтобы Европа была заложником единственного поставщика энергоресурсов

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ВАРШАВА, 6 июля. /ТАСС/. США хотят снабжать энергоресурсами Европу, чтобы она не была заложником единственного поставщика. Такое заявление сделал в четверг, выступая с публичной речью на варшавской площади Красиньских, президент США Дональд Трамп.
Он заверил, что США настроены на развитие связей с Междуморьем - государствами, расположенными между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. "Америка жаждет расширить партнерство с вами", - сказал по этому поводу руководитель администрации США.
"И мы привержены обеспечению вашего доступа к альтернативным источникам энергоресурсов, так что Польша и ее соседи никогда больше не окажутся заложниками единственного поставщика энергоресурсов", - добавил американский лидер, находящийся с визитом в Польше в рамках поездки в Европу на саммит Группы двадцати в германском Гамбурге.