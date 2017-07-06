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Власти Москвы готовят предложения к Минкомсвязи по переходу на безбумажный документооборот

Экономика и бизнес
6 июля, 15:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Надежда Геращенко

В настоящее время в столице 57 из 180 услуг оказываются исключительно в электронном виде

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МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Надежда Геращенко/. Власти Москвы в ближайшее время намерены передать в Минкомсвязи пакет предложений по внесению изменений в действующее законодательство, предусматривающих переход в России на доминирование электронного документооборота над бумажным. Об этом в четверг сообщил ТАСС руководитель департамента информационных технологий столицы Артем Ермолаев в рамках Московского урбанистического форума.

Инициатива столичных властей связана с предложением мэра Сергея Собянина ввести на региональном уровне обязательность электронных услуг без бумажных носителей. Он озвучил эту инициативу 5 июля на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам при президенте РФ.

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Московский урбанистический форум. Досье

"Мы со своей стороны... подготовим предложения в Минкомсвязь, каким образом сделать доминанту электронного документа над бумажным. Далее потребуется пакет поправок", - сказал Ермолаев. При этом он назвал этот пакет не столько изменениями, сколько "разъяснениями" к действующему законодательству.

"Наша задача - довести в принципе нормы [электронного документооборота], соответствующий сигнал до контролирующих органов, что электронный документ равнозначен бумажному", - отметил глава департамента.

По оценке Ермолаева, электронные системы сами граждане воспринимают намного проще, чем органы власти. "Когда мы их [электронные услуги] оказываем, все нормально между нами, жителями. А когда приходят контролирующие органы, будь то прокуратура, контрольно-счетная палата, они просят документы распечатать", - посетовал глава департамента.

По его словам, Москва в настоящее время уже оказывает в исключительно цифровом виде 57 услуг из 180.

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