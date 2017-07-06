Во Франции к 2024 году перестанут продавать машины с дизельными и бензиновыми двигателями

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Автомобили с дизельными и бензиновыми двигателями перестанут продавать во Франции к 2024 году. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции министр экологического перехода Николя Юло.

"Мы объявляем о прекращении продаж автомобилей, работающих на бензине и дизеле, к 2024 году", - сказал министр. "Это будет настоящей революцией, которая позволит уберечь окружающую среду от транспортных средств, выделяющих в атмосферу большое количество вредных веществ", - подчеркнул Юло.

Он с сожалением констатировал, что "не так много компаний, которые производят так называемые зеленые автомобили, оснащенные электрическим двигателем". "В настоящее время во Франции используется всего 85 тыс. "зеленых" транспортных средств, что составляет всего 4,2% от общего объема автомобилей в стране", - сказал он.

Согласно данным агентства по мониторингу состояния воздуха в Париже и его пригородах Airparif, в прошлом году во французской столице были зафиксированы максимальные показатели загрязненности атмосферы за последние десять лет.