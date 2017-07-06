Совет Думы перенес правительственный час с главой Минфина Силуановым на осень

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Совет Думы принял решение перенести на более позднее время намеченный на 12 июля правительственный час, посвященный межбюджетным отношениям. Об этом сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ("Единая Россия").

"12 числа принято решение не проводить правительственный час по межбюджетным отношениям", - сказал он.

На 12 июля был намечен правительственный час, посвященный межбюджетным отношениям, с участием министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака. Как пояснили ТАСС в аппарате Госдумы, правчас может быть перенесен в связи с графиком вице-премьера. Планируется, что Госдума вернется к рассмотрению темы межбюджетных отношений на правчасах в рамках осенней сессии.

Ранее Совет Думы принял решение изменить формат выступлений министров на правительственном часе - теперь они будут выступать вместе с курирующим сферу деятельности вице-премьером. Первый раз такая схема должна была быть применена на правчасе 12 июля.