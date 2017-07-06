Первая партия газа из США поступит в Литву в августе

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ВИЛЬНЮС, 6 июля. /ТАСС/. Природный газ из США начнет поступать в Литву в августе. С таким утверждением выступила президент балтийской республики Даля Грибаускайте. Об этом сообщила ее пресс-служба по итогам встречи в Варшаве глав ряда европейских государств с президентом США Дональдом Трампом.
"Уже со следующего месяца через Клайпедский порт Литва приступит к импорту сжиженного газа из США", - цитирует пресс-служба Грибаускайте. По ее словам, это станет "очень важным шагом для энергетической независимости всего региона".
"Поддержка США в обеспечении разнообразия источников энергии имеет большое значение для стран Балтии и всей Европы в плане освобождения от энергетического влияния России", - заявила президент.
Она выразила озабоченность по поводу реализуемых Россией проектов в сфере энергетики. Согласно сообщению, Грибаускайте обратила внимание участников встречи на то, что строящаяся Белоруссией по соседству с литовской границей атомная электростанция (БелАЭС) якобы является небезопасной и в случае аварии "ядерное загрязнение может накрыть 16 европейских столиц". "Эта станция и газопровод "Северный поток-2" могут быть использованы Россией как орудия неконвенционного шантажа", - заявила Грибаускайте.
БелАЭС возводится по российскому проекту. Генподрядчиком строительства является входящий в структуру Росатома "Атомстройэкспорт".