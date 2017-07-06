Стоимость минимального набора продуктов питания выросла за июнь на 4,9%

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце июня 2017 г. составила 4233,2 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 4,9%.
Как следует из данных Росстата, с начала года рост составил 14,7%.
В частности, стоимость набора в Москве в конце июня составила 5185,2 рубля и за месяц выросла на 4,8% (с начала года - на 16,4%), в Санкт-Петербурге - 5029,4 рубля и увеличилась на 2,9% (с начала года - на 13%).
Максимальная стоимость минимального набора продуктов питания зафиксирована в Чукотском АО (9526,3 рубля), а минимальная - в Белгородской области (3382,2 рубля).
В ведомстве напомнили, что стоимость условного (минимального) набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на продукты питания, входящие в перечень. При расчете стоимости используются единые, установленные в целом по России условные объемы потребления продуктов питания и средние потребительские цены на них по субъектам РФ.