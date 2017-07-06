Акции АФК "Система" и "Роснефти" снижаются после судебных решений по их делу

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Акции АФК "Система" и "Роснефти" снижаются на 1,2% и 2% соответственно на фоне отказа Арбитражного суда Башкирии АФК отменить обеспечительные меры по иску "Роснефти" о взыскании 170,6 млрд рублей.

Как свидетельствуют данные торгов, по состоянию на 15:57 мск акции "Роснефти" снизились на 1,9%, до 321,05 рубля за бумагу, а акции АФК "Система" - на 1,2%, до 12,47 рубля за бумагу.

Кроме отказа в отмене обеспечительных мер к АФК, суд также отказал "Системе-Инвест" ("дочке" АФК "Система") в требовании встречных обеспечительных мер к "Роснефти" на 170,6 млрд руб. Представитель "Системы" Феликс Либ при этом заявил, что ответчики обжалуют вынесенные решения.

Арест активов

Ранее суд по ходатайству "Роснефти" и "Башнефти" наложил арест на принадлежащие АФК "Система" 31,76% акций телекоммуникационной компании МТС, 100% акций сети клиник "Медси" и 90,47% акций Башкирской электросетевой компании (БЭСК).

Согласно оценке "Роснефти", представленной суду, стоимость этого имущества АФК "Система" составляет 185 млрд рублей. Однако, по мнению АФК "Система", "совокупная стоимость акций, на которые был наложен арест, даже без учета БЭСК, составляет около 250 млрд рублей".

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев отмечал, что арест имущества по иску к АФК "Система" "абсолютно нормальная процедура в случае имущественных исков". По его словам, данная мера направлена, в том числе, на защиту прав акционеров "Роснефти".

Спор "Роснефти" с АФК

В начале мая "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкортостана иск с требованием взыскать с АФК "Система" и ее дочерней компании "Система- Инвест" 106,6 млрд рублей убытков. Впоследствии сумму претензий истцы увеличили до 170,6 млрд рублей с учетом курсовых разниц. К иску также присоединилась Башкирия, владеющая 25% плюс одна акция "Башнефти". АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями и считает их необоснованными.

С 2005 года по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".