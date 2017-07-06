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В Госдуму внесли новый законопроект о работе агрегаторов такси

Экономика и бизнес
6 июля, 16:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

В соответствии с документом, агрегаторам разрешается сотрудничать с перевозчиками, имеющими необходимое разрешение и чьи водители предоставили справку об отсутствии или наличии судимости

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© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Законопроект о регулировании работы интернет-агрегаторов пассажирских перевозок внесен в Госдуму.

Документ, автором которого является член Совета Федерации Антон Беляков, стал вторым за неделю законопроектом, касающимся работы агрегаторов такси. 30 июня законодательную инициативу на ту же тему представил в нижнюю палату парламента первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков ("Единая Россия").

Права и обязанности агрегаторов

В своем законопроекте, текст которого размещен в думской электронной базе данных, сенатор дает определение интернет-агрегатора пассажирских перевозок - это "юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющие прием и (или) передачу заказов на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на основании договора об оказании информационно-диспетчерских услуг с перевозчиком, имеющим разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории соответствующего субъекта РФ".

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Проект об агрегаторах такси установит одинаковые правила для всех участников рынка

Автор инициативы также предлагает прописать права и обязанности агрегаторов. Например, предполагается обязать их сообщать заказчику не только сведения о транспортном средстве и его водителе, но и номер разрешения, выданного уполномоченным органом на данное легковое такси.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, агрегаторам разрешается сотрудничать "лишь с теми перевозчиками, которые, во-первых, имеют соответствующее разрешение, а, во-вторых, чьи водители предоставили справку о наличии (отсутствии) судимости". Также оговариваются требования к водителям такси: лиц, поступающих на работу таксистами, предлагается обязать предоставлять работодателю "справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям".

Автор законопроекта отмечает бурное развитие рынка интернет-агрегаторов такси, объясняя это тем, что они "предлагают перевозки по ценам, которые существенно ниже, чем у обычных таксомоторных компаний". При этом, по его мнению, тот факт, что правой статус интернет-агрегаторов пассажирских перевозок пока на законодательном уровне никак не определен, "не только дает им конкурентное преимущество в сравнении с другими игроками рынка пассажирских перевозок, но и сильно снижает безопасность оказываемых услуг, ставя под угрозу здоровье, а иногда и жизнь пассажиров, включая детей".

Альтернативный вариант

В законопроекте, который ранее внес в Госдуму Вячеслав Лысаков, предлагается сделать обязательным для агрегаторов "публичное раскрытие информации о своей деятельности" путем размещения сведений на своем сайте в интернете. Кроме того, агрегатор обязан "обеспечить обработку информации с использованием баз данных, находящихся на территории РФ".

Одновременно с этим законопроектом установлен запрет передачи агрегаторами заказов на выполнение пассажирских перевозок лицам, не имеющим законных оснований на оказание соответствующих транспортных услуг.

Более того, автор инициативы предлагает "ввести обязанность иностранных компаний осуществлять деятельность на территории России через филиал, зарегистрированный в соответствии с законодательством РФ".

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