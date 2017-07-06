WSJ: часть танкеров с иранской нефтью отключают радиомаяки по пути в ОАЭ

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Пятнадцать танкеров, доставлявших иранскую нефть в Объединенные Арабские Эмираты в прошлом году, отключали радиомаяки, позволяющие определять их местонахождения и отслеживать курс. Этими перевозками занимались две компании, которые зарегистрированы в ОАЭ и за первое полугодие 2016 года перевезли 17% всех нефтепродуктов Исламской Республики, предназначенных на экспорт. Об этом сообщила в четверг американская газета The Wall Street Journal, изложив результаты собственного журналистского расследования.

Издание передало эти сведения федеральным властям США, которые анализируют судоходство в Персидском заливе на предмет попыток обойти запрет на финансовую подпитку ядерной иранской программы и препятствуют использованию американской финансовой системы для клиринговых взаиморасчетов за поставки энергоносителей из Ирана. У Вашингтона нет пока конкретных данных по поводу упомянутых танкеров.

Как установила The Wall Street Journal, в первом полугодии 2016 года 47 из 55 грузов иранской нефти, перевозившихся 15-ю танкерами в ОАЭ через Персидский залив, на ряде участков маршрута не передавали радиосигналы, позволяющие отслеживать их местоположение и курс. Сделать это без сигналов радиомаяков смогла по просьбе издания израильская компания Windward. Этими танкерами оперируют зарегистрированные в ОАЭ фирмы Silk Road Petroleum и Petrochemix General Trading.

Попытки газеты получить комментарии на этот счет от Иранской национальной нефтяной компании (ИННК) закончились неудачей. Издание также не смогло получить подтверждение своей информации от многочисленных владельцев зафрахтованных танкеров.

16 января ООН, США и Евросоюз сняли экономические и финансовые ограничения в отношении Ирана, введенные в связи с его ядерной программой. Отмена санкций стала возможной после того, как Международное агентство по атомной энергии подтвердило выполнение Тегераном обязательств, взятых на себя в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий, который был подписан 14 июля 2015 года. Однако Вашингтон отменил лишь "вторичные" санкции в отношении Исламской Республики, связанные с другими странами, в то время как "первичные" ограничительные меры, касающиеся граждан США и собственного американского торгового эмбарго против Ирана, остаются в силе.

В марте президент Дональд Трамп продлил действие эмбарго, наложенного ранее на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана. Ранее Министерство финансов США добавило в санкционные списки имена еще трех человек и четырех структур, которые имеют отношение к программе Ирана по разработке баллистических ракет.