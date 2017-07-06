Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 60.24
€ 68.38
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в июне

Экономика и бизнес
6 июля, 16:58 дата обновления: 6 июля, 17:27 UTC+3

Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев отметил, что в июле ускорения инфляции может и не быть

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Данные по инфляции в РФ за июнь оказались неприятным сюрпризом, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев.

"В июле не факт, что будет ускорение инфляции. Как раз вот уже и по картофелю пошел урожай. Один из таких основных драйверов. Можем удержаться там же, а то и десятую отыграть до 4,3%. Я за июль пока не уверен. Но шок в июне большой - это негативный сюрприз - 4,4%", - сказал Дмитриев. 

Он также заявил, что регулятор ожидал роста годовой инфляции в июне за счет удорожания плодоовощной продукции, однако фактический рост оказался выше его ожиданий.

"Мы ожидали роста инфляции в годовом выражении за счет плодоовощей. Он просто произошел сейчас чуть быстрее, чем мы ожидали. Поэтому сейчас мы всю траекторию пересмотрим, прогноз посчитаем", - сказал Дмитриев.

В то же время Дмитриев отметил, что влияние курса рубля и хорошего урожая прошлого года на инфляцию близко к исчерпанию. "Наверное да, близко к исчерпанию, скорее", - сказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция задержала женщину, сбившую "пьяного" мальчика в Балашихе
2
Путин освободил от должности восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН
3
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в июне
4
Песков: о тестировании нового российского лимузина для президента говорить рано
5
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
6
Делегации РФ, ЛНР и ДНР покинули переговоры гуманитарной подгруппы из-за позиции Киева
7
Атаке нового вируса для устройств на Android подверглись сотни россиян
Темы дня
Реклама