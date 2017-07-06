В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в июне

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Данные по инфляции в РФ за июнь оказались неприятным сюрпризом, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев.

"В июле не факт, что будет ускорение инфляции. Как раз вот уже и по картофелю пошел урожай. Один из таких основных драйверов. Можем удержаться там же, а то и десятую отыграть до 4,3%. Я за июль пока не уверен. Но шок в июне большой - это негативный сюрприз - 4,4%", - сказал Дмитриев.

Он также заявил, что регулятор ожидал роста годовой инфляции в июне за счет удорожания плодоовощной продукции, однако фактический рост оказался выше его ожиданий.

"Мы ожидали роста инфляции в годовом выражении за счет плодоовощей. Он просто произошел сейчас чуть быстрее, чем мы ожидали. Поэтому сейчас мы всю траекторию пересмотрим, прогноз посчитаем", - сказал Дмитриев.

В то же время Дмитриев отметил, что влияние курса рубля и хорошего урожая прошлого года на инфляцию близко к исчерпанию. "Наверное да, близко к исчерпанию, скорее", - сказал он.