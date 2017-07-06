Строитель 4-го участка ЦКАД намерен просить о переносе сроков сдачи проекта минимум на год

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Дорожно-строительная компания "Автобан", строитель четвертого участка ЦКАД, намерена просить "Автодор" о переносе сроков сдачи проекта с 2019 года минимум на год. Об этом журналистам сообщил заместитель гендиректора по финансовому развитию компании Денис Анисимов.
"Мы, безусловно, будем обсуждать с концедентом возможность переноса сроков строительства этого объекта (4-го участка ЦКАД - прим. ред.). Мы, безусловно, для того, чтобы минимизировать риски этого проекта, будем эту тему поднимать. Я думаю, что не менее года необходимо еще дополнительно, чтобы эту дорогу построить - это оптимистично", - сказал он.