ЦБ: большинство россиян через пять лет будут иметь робота-инвестконсультанта

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Большинство россиян через пять лет будут иметь персональных финансовых советников, помогающих принимать инвестиционные решения. Об этом сообщил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов в прямом эфире на странице регулятора в Facebook.

"Я, если честно, верю в диджитализацию финансового рынка, в появление роботизированных советников. Большинство наших граждан через пять лет будут иметь такого робота - индивидуального консультационного консультанта, который будет сильно помогать принимать индивидуальные инвестиционные решения на финансовом рынке", - сказал Швецов.

Он добавил, что поскольку инвестиции с участием такого помощника станут более осмыслены, то будет расти и количество людей, которые в этих инвестициях заинтересованы и будут получать доход.

Шевцов подчеркнул, что большинство россиян в той или иной мере обладают инвестиционными продуктами (к которым, по его словам, можно отнести и банковские карты), однако активными инвесторами они не являются. "Активным является инвестор, который совершает несколько операций на финансовом рынке в месяц. Я бы сказал, что их сотни тысяч, а не миллионы", - пояснил он.

Низкое количество активных инвесторов снижает эффективность финансового рынка, считает Швецов. "Отсутствие большого количества (активных - прим. ред.) инвесторов позволяет кредитным организациям занижать процентные ставки по депозитам", - подчеркнул первый замглавы регулятора.