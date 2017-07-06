Южная Осетия рассчитывает получить от "Газпрома" более 2,5 млрд руб. на газификацию

ЦХИНВАЛ, 6 июля. /ТАСС/. Южная Осетия планирует со следующего года начать масштабную газификацию, в которую "Газпром" планирует вложить более 2,5 млрд рублей. Соответствующие договоренности были достигнуты в четверг в ходе встречи президента республики Анатолия Бибилова и председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе президента Южной Осетии.

"Мы договорились о том, что есть необходимость газификации Южной Осетии. Поэтому в этом году будет подготовлена вся документация, в сентябре правительство подпишет соглашение с "Газпромом", и со следующего года начнется газификация республики... "Газпром" готов профинансировать разведение газовых сетей на территории Южной Осетии на сумму более 2,5 млрд рублей", - приводит пресс-служба слова Анатолия Бибилова по итогам встречи.

Предполагается, что газификация районов займет около полутора лет.

По данным пресс-службы, Бибилов и Миллер обсудили также тарифную политику, согласно которой цена на газ будет приведена в соответствие с ценами Северной Осетии. "Однако постепенно, без резких скачков и только параллельно с увеличением заработной платы в республике до среднего уровня зарплаты по СКФО", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что, согласно договоренностям президентов России и Южной Осетии, "Газпром" приступит к газификации районов республики уже в этом году, в рамках собственной инвестиционной программы.

Газификация республики

В настоящее время в Южной Осетии газифицирована только столица - Цхинвал. Поступление российского газа в Южную Осетию стало возможным благодаря строительству в 2009 году газопровода "Дзуарикау-Цхинвал", который является самым высокогорным в мире. Трубопровод начинается в селе Дзуарикау (Северная Осетия), далее проходит через Кавказский хребет, затем через город Квайса, и до Цхинвала. Общая протяженность - 175 км, мощность - 252,5 млн кубометров в год.

По данным пресс-службы президента Южной Осетии, схема генеральной газификации республики была утверждена в 2015 году Леонидом Тибиловым, который был тогда президентом республики. В 2016 году он обсуждал ее с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Схема предусматривает газификацию порядка 200 населенных пунктов, строительство более 520 км межпоселковых и более 370 км внутрипоселковых газопроводов.

Стоимость работ по газификации оценивается в 2,5 млрд рублей в ценах 2016 года. В марте прошлого года власти Южной Осетии и ПАО "Газпром" договорились провести детальную проработку вопросов обеспечения природным газом районных центров республики.