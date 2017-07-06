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США сохранили в силе антидемпинговые пошлины на горячекатаную сталь "Северстали"

Экономика и бизнес
6 июля, 18:09 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, июля. /ТАСС

Решение принято по итогам очередного обзора антидемпингового режима, действующего в США в отношении данных поставок

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ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. США сохранили антидемпинговые ограничения на ввоз в страну плоской горячекатаной углеродистой стали из России. Минторг США объявил, что для соответствующей продукции единственного российского поставщика - компаний "Северсталь" и "Северсталь экспорт" - антидемпинговая пошлина устанавливается на уровне 184,56%.

Решение принято по итогам очередного обзора антидемпингового режима, действующего в США в отношении данных поставок. Опубликовал минторг свои выводы в правительственном вестнике Federal Register.

В публикации содержится критика в адрес российской компании. "Минторг пришел к выводу, что "Северсталь" существенно препятствовала разбирательству, не предоставляла необходимую информацию и не сотрудничала (с американскими властями), поскольку не выполняла наилучшим возможным образом запросы о предоставлении информации", - указано в уведомлении.

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