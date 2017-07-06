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Детские технопарки "Кванториум" подготовят кадры для отраслей промышленности Москвы

Экономика и бизнес
6 июля, 18:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

В рамках соглашения с правительством Москвы на территории технопарков будет развиваться проектное взаимодействие школьников с партнерами-работодателями

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Правительство Москвы и федеральный оператор сети детских технопарков "Кванториум" - Фонд новых форм развития образования в рамках седьмого Московского урбанистического форума (Moscow Urban Forum) подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба Фонда новых форм развития образования.

"Развитие промышленности без квалифицированных кадров невозможно, - сказал директор департамента науки, промышленной политики и предпринимательства столицы Алексей Фурсин. - Данное соглашение имеет особое значение - мы создаем центр, который будет не только обучать детей, но и готовить высококвалифицированных преподавателей".

Отмечается, что соглашение направлено на построение системы ускоренного развития технических способностей детей и активного проектного взаимодействия школьников с партнерами-работодателями, в том числе за счет последующего трудоустройства подрастающих кадров через механизм отложенных трудовых договоров на промышленные предприятия Москвы.

"В Москве будет создан детский технопарк уникального формата: с абсолютной связкой с промышленными предприятиями и вызовами высокотехнологичных отраслей экономики страны", - сказала руководитель Фонда новых форм развития образования Марина Ракова.

Технопарки "Кванториум" - площадки, где дети в проектном формате решают реальные кейсы и задачи по перспективным естественнонаучным и техническим направлениям. Парки открываются в рамках инициативы "Новая модель системы дополнительного образования детей", утвержденной Агентством стратегических инициатив в мае 2015 года. Она предполагает создание среды для ускоренного развития детей от пяти до 18 лет в научно-технической сфере и формирования у подрастающего поколения изобретательского мышления.

С 6 по 12 июля на ВДНХ проходит седьмой Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum) - ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов, крупнейшее мероприятие такого рода в России.

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