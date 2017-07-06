УАЗ планирует выпустить в 2018 году праворульный "Хантер" для поставок за рубеж

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УЛЬЯНОВСК, 6 июля. /ТАСС/. Первый "Хантер" с правым рулем сойдет с конвейера Ульяновского автозавода (УАЗ) в 2018 году. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.
"На 2018 год запланирован выпуск праворульной модели "Хантер". Автомобиль планируется поставлять в Индонезию, Индию, Шри-Ланку, Намибию, Ботсвану, ЮАР, Пакистан, Малайзию и Таиланд", - сообщили в пресс-службе.
Кроме выпуска автомобиля с правым рулем на предприятии создаются "климатические" версии автомобилей "Патриот", "Пикап" и "Хантер", адаптированные для эксплуатации в условиях высоких температур.
УАЗ специализируется на выпуске полноприводных легковых и коммерческих автомобилей, а также микроавтобусов. Производственная мощность завода составляет 105 тыс. машин в год. С 2000 года предприятие входит в структуру концерна "Соллерс". Компания выпускает более 10 моделей марки UAZ примерно в 100 модификациях, и экспортирует продукцию более чем в 20 стран мира.