УАЗ планирует выпустить в 2018 году праворульный "Хантер" для поставок за рубеж

УЛЬЯНОВСК, 6 июля. /ТАСС/. Первый "Хантер" с правым рулем сойдет с конвейера Ульяновского автозавода (УАЗ) в 2018 году. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"На 2018 год запланирован выпуск праворульной модели "Хантер". Автомобиль планируется поставлять в Индонезию, Индию, Шри-Ланку, Намибию, Ботсвану, ЮАР, Пакистан, Малайзию и Таиланд", - сообщили в пресс-службе.

Кроме выпуска автомобиля с правым рулем на предприятии создаются "климатические" версии автомобилей "Патриот", "Пикап" и "Хантер", адаптированные для эксплуатации в условиях высоких температур.

УАЗ специализируется на выпуске полноприводных легковых и коммерческих автомобилей, а также микроавтобусов. Производственная мощность завода составляет 105 тыс. машин в год. С 2000 года предприятие входит в структуру концерна "Соллерс". Компания выпускает более 10 моделей марки UAZ примерно в 100 модификациях, и экспортирует продукцию более чем в 20 стран мира.