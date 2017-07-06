Ростех предоставит оборудование для строящихся энергообъектов в Крыму

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Оборудование для строящихся в Крыму электростанций будет поставлено на полуостров российской госкорпорацией "Ростех". Об этом сообщил ТАСС заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов.

"Все оборудование, которое у нас поставляется, это вопросы Ростеха и "Технопрома" ("Технопромэкспорта" - прим. ТАСС). Оборудование все, которое будет поставляться, оно будет иметь российскую историю", - сказал он, отвечая на вопрос, кто будет поставщиком турбин для ТЭС в Крыму.

Говоря о сроках ввода ТЭС, Черезов сообщил со ссылкой на прогнозы главы Ростеха Сергея Чемезова, что станции будут достроены в начале 2018 года.

Как сообщалось ранее, Чемезов не исключал, что из-за задержки с поставкой турбин строительство станций завершится только в середине 2018 года, хотя завершение строительства запланировано на конец 2017 года. В феврале этого года Чемезов также сообщал, что Ростех завершает переговоры с Ираном о поставке турбин для ТЭС в Крыму.

В прошлом году ряд СМИ со ссылкой на источники сообщал, что турбины для электростанций в Крыму поставила германская Siemens в обход санкций Евросоюза. В российском представительстве Siemens эту информацию опровергли и отметили, что в своей деятельности "следуют всем правилам экспортного контроля".

ТЭС в Крыму

Строительство двух тепловых электростанций по 470 МВт (по одной в Симферополе и Севастополе) запланировано федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополя до 2020 года", которая предусматривает на развитие энергетики полуострова 49 млрд рублей. ТЭС возводит компания "Технопромэкспорт" (входит в Ростех).

Для бесперебойного обеспечения электроэнергией потребителей и предприятий Крыму нужно до 1350 МВт, а к 2021 году эта цифра, по прогнозу властей Крыма, удвоится. Сейчас собственная генерация дает около 400 МВт, в планах - увеличить показатель вдвое. Ввод в эксплуатацию первых блоков тепловых электростанций (ТЭС) на 470 МВт запланирован в сентябре 2017 г. В 2018 г., когда объекты заработают на полную мощность, к ним добавятся еще 470 МВт.