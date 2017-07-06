Ростех закупил турбины для ТЭС в Крыму на вторичном рынке

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. "Технопромэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех"), строящий Симферопольскую и Севастопольскую ТЭС в Крыму, закупил четыре комплекта газовых турбин для станций на вторичном рынке, не достигнув соглашения по поставкам турбин с Ираном. Об этом сообщает Ростех.

В начале года глава Ростеха Сергей Чемезов говорил, что госкорпорация завершает переговоры с Ираном о поставке турбин для ТЭС в Крыму.

При этом 5 июля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что турбины для электростанций в Крыму изготовит германская Siemens в обход санкций Евросоюза. В российском представительстве Siemens факт поставки опровергли.

"Для реализации проектов строительства энергообъектов на полуострове Крым ООО "ВО "Технопромэкспорт" планировало поставить газотурбинные установки на базе газовых турбин класса Е, производимые иранской компанией MAPNA. Соответствующие технические решения были изначально заложены в проект. Однако стороны не достигли взаимопонимания по ряду технических и коммерческих вопросов, и контракт заключен не был. В текущих обстоятельствах "Технопромэкспорт" был вынужден приобрести четыре комплекта газотурбинных установок со вторичного рынка", - говорится в сообщении госкорпорации.

В Ростехе отметили, что также была проведена модернизация установок для приведения их к условиям и требованиям проекта, которые закладывались изначально. "В настоящее время оформлена вся необходимая документация и зарегистрирована декларация о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза. Данное решение позволило "Технопромэкспорту" минимизировать сроки реализации строительства ТЭС", - подчеркнули в Ростехе.

ТЭС в Крыму

Строительство двух тепловых электростанций по 470 МВт запланировано федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополя до 2020 года", которая предусматривает на развитие энергетики полуострова 49 млрд рублей.

Для бесперебойного обеспечения электроэнергией потребителей и предприятий Крыму нужно до 1350 МВт, а к 2021 году эта цифра, по прогнозу властей Крыма, удвоится. Сейчас собственная генерация дает около 400 МВт, в планах - увеличить показатель вдвое. Ввод в эксплуатацию первых блоков ТЭС на 470 МВт запланирован в сентябре 2017 года. В 2018 году, когда объекты заработают на полную мощность, к ним добавятся еще 470 МВт.