В Рязани открылось первое в РФ производство высококачественной автомобильной кожи

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Первое в России производство натуральной кожи высокого качества, пригодной для отделки салонов автомобилей в том числе зарубежного производства, открылось в Рязани на заводе компании "Русская кожа".

Объем инвестиций в проект составил 440 млн рублей, сообщили в четверг в пресс-службе фонда.

"Компания "Русская кожа" запустила в Рязани первое в России производство натуральных кож высокого качества для отделки салонов автомобилей отечественного и зарубежного производства. Общая стоимость нового производства - 440 млн рублей, из которых 190 млн рублей - льготный заем ФРП под 5% годовых. Производственная мощность завода составляет 120 тыс. кв. м автомобильных кож в месяц. К 2021 году планируется стопроцентная загрузка", - рассказали в фонде.

В настоящее время "Русская кожа" - единственная компания, выпускающая автомобильные кожи в России. Как отметили в ФРП, к 2021 году "Русская кожа" планирует занять 48% российского рынка автомобильных кож. "Это позволит отечественным автопроизводителям отказаться от импорта, а российским заводам иностранных автокомпаний выйти на более глубокий уровень локализации производства", - отметили в пресс-службе.

Завод производит автомобильные кожи нескольких видов для автомобилей различных классов. Компания поставляет кожи для компаний "Taката-Рус", "Ладапласт-Т", Johnson Controls, продукция компании используется для внутренней отделки автомобилей модели UAZ Patriot. Кроме того, рязанское предприятие номинировано в качестве поставщика для научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ, реализующего проект создания отечественных автомобилей для первых лиц государства.

На сегодняшний день с привлечением займов ФРП в стране запущено 25 производств, включая рязанское предприятие. Общая их стоимость превышает 25,6 млрд рублей, из которых льготные займы ФРП составляют почти 8,2 млрд рублей.