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МЭР ожидает в июле нормализации ситуации с ценами на плодоовощную продукцию

Экономика и бизнес
6 июля, 19:19 UTC+3 МОСКВА 6, июля. /ТАСС

По данным Росстата, инфляция в России в июне 2017 года составила 0,6% после 0,4% в мае

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития ожидает, что в июле ситуации с ценами на плодоовощную продукцию придет в норму, сообщил ТАСС представитель Минэкономразвития.

"Оценка инфляция на июль будет опубликована в рамках отчета по инфляции за июнь. Как мы видим по недельной динамике цен, темпы удорожания плодоовощной продукции заметно снизились (0,6% против 2,0% неделей ранее). В дальнейшем мы ожидаем нормализацию ситуации с данной группой товаров по мере увеличения объемов поставок продукции на потребительский рынок", - заявил представитель министерства.

По данным Росстата, инфляция в России в июне 2017 года составила 0,6% после 0,4% в мае. В годовом выражении рост потребительских цен сложился на уровне 4,4%.

Представитель Минэкономразвития отметил, что ускорение инфляции в июне произошло из-за роста цен именно на плодоовощную продукцию, а также на услуги. "Значительное ускорение инфляции в июне произошло на фоне сильного удорожания плодоовощной продукции. Также дополнительный вклад внес более высокий, чем ожидалось, темп роста цен на услуги (за исключением услуг, оказываемых организациями ЖКХ)", - сообщил он.

Рост цен на продовольственные товары в июне составил 1% (0,1% без учета плодоовощной продукции), непродовольственные товары подорожали на 0,1%, услуги - на 0,7%. В июне ускоренными темпами росли цены на плодоовощную продукцию. Так, белокочанная капуста стала дороже в 1,5 раза; яблоки, апельсины, свекла, картофель и морковь - на 15,9-22,4%.

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