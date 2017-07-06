Индексы ММВБ и РТС на торгах в четверг выросли вслед за ценами на нефть

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ выросли к закрытию торгов в четверг. ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже вырос на 0,1% - до 1923,22 пункта, а РТС - на 0,39%, до 1011,79 пункта.
"Индекс ММВБ в пятницу может упасть до 1903 пунктов, и индекс РТС - до 999,3 пункта, при паре доллар/рубль около 59,9", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.
В свою очередь ведущий персональный брокер ФГ БКС Сергей Дроздов считает, что российский рынок в отсутствие новых драйверов консолидируется вблизи отметки 1930 пунктов по ММВБ. "Ближайшее сопротивление находится на уровне 1950 пунктов", - добавил он.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 1,8% - до $48,68 за баррель.
По данным на 19:24, курс доллара снизился на 0,12%, до 59,8625 рубля, курс евро вырос на 0,2%, до 68,2875 рубля.