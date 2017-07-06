AFP: Бушра Джаррар покидает пост креативного директора Lanvin

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Бушра Джаррар покидает пост креативного директора дома моды Lanvin. Об этом сообщило в четверг агентство AFP на основе данных, неофициально полученных из кругов, близких к дому Lanvin.

На высокой должности Джаррар находилась в Lanvin с марта 2016 года. Она сменила на этом посту дизайнера Альбера Эльбаза, который был креативным директором Lanvin в течение 14 лет.

Джаррар родилась 30 ноября 1969 года в Ницце, она марокканского происхождения. Является основательницей и арт-директором дома моды Bouchra Jarrar. В июне правительство Франции наградило ее орденом Искусств и литературы за достижения в сфере моды.

Модный дом Lanvin был основан в 1889 году и является одним из последних крупных независимых модных брендов Франции. Согласно неофициальным данным, в последние годы его доходы значительно снижаются.