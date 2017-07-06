В ЦБ считают бесперспективными попытки ограничить оборот наличных денег

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Попытки ограничить оборот наличных денег бессмысленны. Напротив, объем наличных денег в обращении будет расти, рассказал начальник департамента наличного денежного обращения Банка России Александр Юров в интервью "Российской газете".
"Пытаться ограничивать оборот наличных бесперспективно. Если вы что-то начинаете запрещать, появляется запретный плод, который становится сладким", - сказал он. По его словам, в ближайшие годы объем средств в обращении будет расти на 5-6% в год.
Представитель ЦБ подчеркнул, что у людей должен быть выбор - платить наличными или использовать другой способ. Он также привел пример: "Представьте стихийное бедствие, электричества нет, что вы будете делать?".
В развитых странах идет рост наличной денежной массы, добавляет Юров. При этом безналичные расчеты, по его словам, будут в ближайшее время расти опережающими темпами.