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В ЦБ считают бесперспективными попытки ограничить оборот наличных денег

Экономика и бизнес
6 июля, 20:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Представитель ЦБ Александр Юров подчеркнул, что у людей должен быть выбор - платить наличными или использовать другой способ

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Попытки ограничить оборот наличных денег бессмысленны. Напротив, объем наличных денег в обращении будет расти, рассказал начальник департамента наличного денежного обращения Банка России Александр Юров в интервью "Российской газете".

"Пытаться ограничивать оборот наличных бесперспективно. Если вы что-то начинаете запрещать, появляется запретный плод, который становится сладким", - сказал он. По его словам, в ближайшие годы объем средств в обращении будет расти на 5-6% в год.

Представитель ЦБ подчеркнул, что у людей должен быть выбор - платить наличными или использовать другой способ. Он также привел пример: "Представьте стихийное бедствие, электричества нет, что вы будете делать?".

В развитых странах идет рост наличной денежной массы, добавляет Юров. При этом безналичные расчеты, по его словам, будут в ближайшее время расти опережающими темпами.

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