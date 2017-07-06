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ЦБ сохранит в обращении монеты номиналом менее 1 рубля в ближайшее время

Экономика и бизнес
6 июля, 20:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Глава департамента ЦБ РФ Александр Юров отметил, что исключение из обращения монет с таким номиналом повлечет за собой округление цен, ответственность за которое регулятор взять на себя не имеет права

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Вопрос целесообразности вывода из обращения монет номиналом менее 1 рубля можно обсуждать после устойчивого достижения цели по инфляции, рассказал глава департамента наличного денежного обращения Банка России Александр Юров в интервью "Российской газете".

"Есть разные предложения - номинальный ряд поменять, провести деноминацию, - но все это экономику, людей напугает. Такие вопросы лучше решать, когда инфляция уже не один год соответствует целевому уровню", - сказал он.

Сейчас мелкие монеты "оседают" в руках у граждан, отметил Юров. Это невыгодно и магазинам, которые лишаются части выручки, и экономике в целом. Чтобы вернуть монеты в обращение, нужно, чтобы банки ставили в торговых точках устройства по приему мелких денег, считает глава департамента.

Однако так как аппарат для приема монет довольно дорогой, у обслуживающего магазин банка должна быть заинтересованность в возвращении монет в оборот, подчеркивает Юров. "Сейчас мы убеждаем их в этой необходимости. Проблема в том, что покупательная способность монет низкая, отношение к ним соответствующее", - говорит он.

Другим способом решить данную проблему могло бы стать исключение из обращения монет номиналом до 1 рубля. Однако это повлечет за собой округление цен, ответственность за которое ЦБ взять на себя не имеет права. "Подобные вопросы решает не Банк России", - подчеркивает Юров.

При этом он указывает на имеющиеся в мировой практике примеры, как можно поступать в таких случаях. "Чехия исключила из обращения монеты, при этом там при расчетах наличными сумма округляется в меньшую сторону, а при расчетах картой берется точная сумма", - рассуждает он.

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