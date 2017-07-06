"Ренессанс страхование" и НПФ "Благосостояние" объединят активы при участии Baring Vostok

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Группа "Ренессанс страхование" и НПФ "Благосостояние" при участии международного фонда Baring Vostok подписали соглашение об объединении страховых активов, сообщил журналистам основной владелец "Ренессанс страхования" Борис Йордан.

Контрольный пакет останется у Йордана, а международный фонд вложит в объединенную компанию 3,3 млрд руб. НПФ и страховщик вкладывают как деньги, так и активы. В перспективе объединенная компания планирует выход на IPO.

Сумма сделки (стоимость компании после объединения) составит 27 млрд руб. По словам Йордана, сделка станет крупнейшей для российского страхового рынка с участием международного инвестора за последние 10 лет и одной из крупнейших - вообще на финансовом рынке "с точки зрения именно входа инвестиций, не продажи активов, а где именно вкладывают в компанию".

Объединенная компания

В объединенную страховую группу войдут ООО группа "Ренессанс страхование", ООО СК "Ренессанс жизнь", АО "Интач страхование", АО СК "Благосостояние", АО "СК Благосостояние ОС", АО НПФ "Благосостояние ЭМЭНСИ", АО УК "Спутник - Управление капиталом" и ООО "Медицинская компания "Медкорп".

Закрытие сделки ожидается после регуляторных согласований ориентировочно в середине-конце августа. Объединение компаний займет около года, оценивает Йордан.

Группа будет объединяться под брендом "Ренессанс страхование", но бренд "Интач" также планируется сохранить, отметил Йордан.

"Точно бренды "Ренессанс страхования" и в каком-то виде бренд "Интач" будут использоваться. "Благосостояние" бренд вернется в пенсионный фонд, НПФ", - сказал он. Вопрос о брендах будет решаться течение трех месяцев, когда будет разрабатываться стратегия объединенной компании, отметил Йордан.

НПФ "Благосостояние ЭМЭНСИ", который войдет в объединенную группу, и аффилированный с РЖД НПФ "Благосостояние" - это разные компании, обратил внимание исполнительный директор НПФ "Благосостояние" Юрий Новожилов. Фонд, который войдет в группу, "специализируется на добровольном корпоративном пенсионном обеспечении компаний-нерезидентов", подчеркнул он.

Структура сделки

Контрольный пакет - 52,1% - останется у структур Йордана, 35,8% получит структура НПФ "Благосостояния", 12,1% - фонд Baring Vostok.

Вложения Baring Vostok будут денежными, а страховщик и НПФ вкладывают как деньги, так и активы, уточнил Новожилов. Baring Vostok вложит 3,267 млрд руб., суммы денежных вложений страховщика и НПФ стороны не озвучивают до закрытия сделки.

"(Умножив доли НПФ "Благосостояния" и "Ренессанс страхования" на сумму сделки) вы получите сумму, в которой есть и стоимость наших активов, и некие денежные вклады со всех сторон", - сказал Новожилов. Стоимость вклада Йордана с учетом стоимости активов составит 14 млрд руб., НПФ "Благосостояния" - 9,7 млрд руб.

Юридически сторонами сделки выступают международная группа "Спутник" Йордана, УК "Трансфингруп", управляющая пенсионными резервами НПФ "Благосостояние", и Baring Vostok. Консультантом по сделке выступил Sberbank CIB.

Цель сделки

"Цель этой сделки - создать крупного игрока во всех видах, во всех услугах и по всем каналам продаж в небанковской финансовой отрасли", - заявил Йордан. Консолидированные страховые премии группы в этом году превысят 50 млрд руб., оценивает он. Компания хочет стать лидером в страховании жизни, в особенности накопительном, а также в прямом, то есть digital-страховании ("Ренессанс страхование" и "Интач" специализируются на этом сегменте), отметил Йордан. По его оценкам, прибыль объединенной компании в этом году составит около 3 млрд руб.

НПФ заинтересован в участии в диверсифицированной страховой группе ради эффекта масштаба бизнеса, это создает перспективы для увеличения дивидендной доходности на инвестиции фонда, пояснил Новожилов. Кроме того, в мировой практике пенсионные фонды часто выступают акционерами страховщиков жизни, заметил Йордан. "С приходом пенсионного фонда мы сможем предоставлять все виды employee benefits (соцпакет для сотрудников - прим. ред.) для наших крупных корпоративных клиентов - медстрахование, страхование жизни и пенсионные накопления", - сказал он.

По его оценкам, объединение активов даст около 500 млн руб. экономии на издержках, а также "существенно" увеличит доходность на акцию - "earnings per share".

Активы

Привлечение инвесторов позволит "Ренессанс страхованию" решить проблемы с активами: в 2016 году ЦБ потребовал у компании заменить активы на 15 млрд руб.

"После завершения сделки объединенная компания будет полностью, даже с запасом соблюдать все нормативы Центрального банка", - заявил Йордан. За последние 3 года требования ЦБ к активам страховщиков существенно поменялись, отметил он.

"Те активы, которые были на балансе группы "Ренессанс страхование", они были очень качественные, они просто были неликвидные с точки зрения новых требований Центрального банка. Например, на балансе "Ренессанс страхования" был "Ренессанс Лайф" - успешная, прибыльная компания, четвертая на рынке, но она не входит в то, что ЦБ хочет видеть на балансе страховой компании", - объяснил Йордан суть претензий регулятора.

В перспективе объединенная компания планирует выход на IPO, добавил Новожилов. "Мы с акционерами договорились о том, что мы в течение года выведем общество на Московскую биржу и будем плавно готовиться к знаменательному событию, которое давно в стране не происходило, под названием IPO", - сказал он.

Планируемые сроки публичного размещения акций он не уточнил.

Группа "Ренессанс страхование" работает с 1997 года, с учетом сборов компании по страхованию жизни входит в топ-10 на страховом рынке РФ по объему премии (40,3 млрд руб. по итогам 2016 года). НПФ "Благосостояние" - реализует корпоративную программу пенсионного обеспечения для работников РЖД, число клиентов превышает 1,2 млн человек. Baring Vostok - фонд прямых инвестиций, действующий в странах России и СНГ с капиталом 3,7 млрд долларов. Владельцем бренда Baring в области прямых инвестиций является компания BPEI, образовавшаяся в 2004 году в результате выкупа бизнеса у "ИНГ Групп".

О том, что Йордан ищет инвестора для "Ренессанс страхования", стало известно летом 2016 года. В январе 2017 появилась информация о возможном объединении с НПФ "Благосостояние".