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Замглавы Роскомнадзора видит будущее в агрегаторе функций всех интернет-сервисов

Экономика и бизнес
6 июля, 23:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Олег Иванов добавил, что хорошие перспективы будут у интегрированного интерфейса, который позволит использовать одновременно все мессенджеры, установленные на устройстве

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Замруководителя Роскомнадзора Олег Иванов считает, что наибольшие перспективы в будущем будет иметь технология, которая объединит функции всех популярных интернет-сервисов. Об этом он сообщил в интервью "Российской газете".

"Будущее, на мой взгляд, все-таки за технологией, которая объединит возможности браузера, социальной сети, мессенджера, почты, онлайн-покупок и так далее, - сказал он. - Думаю, что ждать этого придется не слишком долго. Процесс взаимного проникновения указанных сервисов уже сейчас идет достаточно интенсивно".

В ближайшем будущем, по мнению замглавы Роскомнадзора, хорошие перспективы будут у интегрированного интерфейса, "который позволит использовать одновременно все мессенджеры, установленные на вашем устройстве".

Иванов пояснил, что классический мессенджер представляет собой замкнутую систему. "Вся коммуникация между пользователями происходит внутри него, и возможность отправить какую-либо информацию на внешний ресурс зависит не только от возможностей самого мессенджера, но и от возможностей операционной системы вашего компьютера или мобильного гаджета", - добавил он.

Если же кто-то объединит все мессенджеры единым интерфейсом, то, "наверное, это будет бизнес-успех", считает замглавы Роскомнадзора.

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