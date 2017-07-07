В США суд отказал властям в просьбе отклонить иск Twitter по делу о раскрытии данных

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Суд в США отказал в четверг американским властям в их просьбе отклонить иск, поданный компанией Twitter, которая намерена добиться права раскрывать всю информацию о запросах, поступающих в адрес данного сервиса со стороны спецслужб. Об этом сообщило агентство Reuters.

Данный иск был подан соцсетью еще в 2014 году. Компания тогда опубликовала доклад о поступивших в адрес сервиса запросах о раскрытии информации о его пользователях, однако, по словам представителей соцсети, не смогла включить в него полную картину "о масштабе поступивших требований".

В Twitter указали, что возможности сервиса открыто публиковать информацию "ограничены законом", который "запрещает раскрывать информацию о внушительном количестве сделанных спецслужбами запросов".

Власти подали ходатайство, потребовав суд отклонить данный иск. Однако в четверг рассматривающая дело судья в Окленде (штат Калифорния) Ивонна Роджерс заявила, что правительство не смогло предоставить доказательств того, что обнародование соцсетью данных о поступающих запросах несет "прямую и явную угрозу" безопасности США. Таким образом, суд продолжит рассматривать поданный компанией иск, уточнила она.

В настоящее время Twitter может указывать в своих отчетах лишь приблизительное число поступающих от властей США запросов на раскрытие информации о пользователях сервиса. Соцсеть хочет через суд добиться права открыто публиковать всю соответствующую информацию.