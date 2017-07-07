"Известия": АРБ призвала передать функции Роспотребнадзора Банку России

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Ассоциация региональных банков выступила с предложением разработать новый закон, который позволит передать функции Роспотребназдора по защите финансовых услуг Банку России. Об этом сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на президента ассоциации Гарегина Тосуняна.
"Мы предлагаем принять специальный закон, потому что считаем, что среди всех организаций наиболее компетентной в вопросе регулирования финансовых услуг является Банк России", - приводит издание слова Тосуняна.
Разработка закона будет проходить совместно с российским регулятором и может завершиться в 2017 году. В частности, законопроект будет предусматривать определение финансовых услуг, которые будут закреплены за ЦБ, а также способы защиты потребителей по каждому финансовому продукту.
В ЦБ на запрос издания ответили, что предложение ассоциации будет рассмотрено, однако регулятор не обладает правом законодательной инициативы.