"Известия": АРБ призвала передать функции Роспотребнадзора Банку России

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Ассоциация региональных банков выступила с предложением разработать новый закон, который позволит передать функции Роспотребназдора по защите финансовых услуг Банку России. Об этом сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на президента ассоциации Гарегина Тосуняна.

"Мы предлагаем принять специальный закон, потому что считаем, что среди всех организаций наиболее компетентной в вопросе регулирования финансовых услуг является Банк России", - приводит издание слова Тосуняна.

Разработка закона будет проходить совместно с российским регулятором и может завершиться в 2017 году. В частности, законопроект будет предусматривать определение финансовых услуг, которые будут закреплены за ЦБ, а также способы защиты потребителей по каждому финансовому продукту.

В ЦБ на запрос издания ответили, что предложение ассоциации будет рассмотрено, однако регулятор не обладает правом законодательной инициативы.