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Tesla уступила GM первое место по капитализации среди производителей автомобилей в США

Экономика и бизнес
7 июля, 3:54 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, июля. /ТАСС

Стоимость акций Tesla в течение торговой сессии упала на 5,6% и составила $308,89 за ценную бумагу, пишет агентство Bloomberg

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НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Компания Tesla, специализирующаяся на выпуске электромобилей, уступила в четверг первое место корпорации General Motors по объему капитализации. Последняя, таким образом, вернула себе статус крупнейшего по данному показателю производителя автомобилей в стране. Об этом свидетельствуют последние оценки агентства Bloomberg.

Стоимость акций Tesla в течение торговой сессии, которая уже завершилась, упала на 5,6% и составила $308,89 за ценную бумагу. Рыночная капитализация компании опустилась до $50,74 млрд. Для General Motors данный показатель составляет, по последним оценкам, около $52,62 млрд. Стоимость ее акций снизилась в четверг на 0,40% до $34,87.

Tesla заняла первое место среди автомобилестроительных компаний США по объему капитализации в апреле текущего года, опередив по этому показателю GM. В четверг, спустя почти три месяца, General Motors вернула себе первенство. В течение этой недели акции Tesla упали в цене примерно на 17%.

Компания была основана в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, однако в начале этого года стала именоваться просто Teslа. Штаб-квартира находится в городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала Teslа специализировалась лишь на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

General Motors была основана в 1908 году. Она базируется в Детройте (штат Мичиган). В 2016 году в мире было продано более 10 млн автомобилей GM под различными торговыми марками.

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