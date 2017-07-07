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CNN: Microsoft планирует массовые сокращения сотрудников

Экономика и бизнес
7 июля, 7:27 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, июля. /ТАСС

По данным телеканала, некоторые сотрудники уже получили предупреждения

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© EPA/CJ GUNTHER

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Корпорация Microsoft планирует масштабную реорганизацию своего бизнеса, которая приведет к увольнению нескольких тысяч сотрудников. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

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По ее данным, компания уже начала уведомлять некоторых сотрудников о том, что они могут потенциально попасть под сокращения. "Как и все компании, мы производим оценку своего бизнеса на регулярной основе", - приводит телеканал заявление представителя корпорации.

В компании не сообщили о том, сколько человек могут лишиться работы. Однако, по данным телеканала CNBC, увольнения коснутся как минимум 3 тыс. человек, в основном, занятых в сфере продаж. До 75% этой цифры придется на сотрудников за пределами США. Всего в Соединенных Штатах в Microsoft работают чуть более 70 тыс. человек, в мире - свыше 120 тыс. человек.

Как отмечается, руководство Microsoft во главе со Сатьей Наделлой стремится снизить зависимость компании от продажи программного обеспечения и сфокусироваться на развитии собственных сервисов облачной обработки данных, а также других услугах.

Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft - одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств, от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в городе Редмонд (штат Вашингтон). Рыночная капитализация корпорации по состоянию на начало текущего месяца составляла более $530 млрд.

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