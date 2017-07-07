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ЦБ отозвал лицензию у банка "Легион"

Экономика и бизнес
7 июля, 8:52 дата обновления: 7 июля, 10:00 UTC+3

Как отмечается, Банк России неоднократно применял в отношении финансовой организации ряд мер, включая ограничения и запрет на привлечение вкладов населения

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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у акционерного коммерческого банка "Легион". Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе ЦБ.

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Основным направлением деятельности АКБ "Легион" являлось финансирование инвестиционных проектов, реализуемых связанными с банком лицами в интересах акционеров. При этом кредитная организация осуществляла мероприятия, направленные на уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принятых кредитных рисков. Создание необходимых резервов на возможные потери по ряду низкокачественных активов выявило полную утрату у "Легиона" собственных средств (капитала). Кроме того, финансовое положение кредитной организации значительно ухудшилось в связи с пропажей из кассы банка материальных ценностей в крупном объеме.

Банк России неоднократно применял в отношении АКБ "Легион" меры надзорного реагирования, включая ограничения и запрет на привлечение вкладов населения.

Но, как подчеркивают в ЦБ, руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" исполнил обязанность по отзыву у "Легиона" лицензии на осуществление банковских операций.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

В банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения в соответствии ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

АКБ "Легион" - участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 01.06.2017 г. занимала 157 место в банковской системе РФ.

Выплаты страхового возмещения вкладчикам банка начнутся не позднее 21 июля, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций АСВ намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 13 июля.

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