Курс евро на торгах Московской биржи превысил 69 руб. впервые с 30 ноября 2016 года

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 31 копейку по отношению к закрытию предыдущих торгов и достиг отметки 69,03 рубля впервые с 30 ноября 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
На открытии торгов курс евро составлял 68,95 руб.
При этом курс доллара на торгах Московской биржи к 10:05 мск вырос до 60,41 рубля, подорожав на 25 копеек относительно закрытия торгов 6 июля.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,04% и составила 47,61 доллара за баррель.