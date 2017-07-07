Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 60.24
€ 68.38
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Курс евро на торгах Московской биржи превысил 69 руб. впервые с 30 ноября 2016 года

Экономика и бизнес
7 июля, 10:10 дата обновления: 7 июля, 10:12 UTC+3

Курс доллара на торгах Московской биржи вырос до 60,41 рубля

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 31 копейку по отношению к закрытию предыдущих торгов и достиг отметки 69,03 рубля впервые с 30 ноября 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На открытии торгов курс евро составлял 68,95 руб.

При этом курс доллара на торгах Московской биржи к 10:05 мск вырос до 60,41 рубля, подорожав на 25 копеек относительно закрытия торгов 6 июля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,04% и составила 47,61 доллара за баррель. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Кострома
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин прибыл в Гамбург на саммит G20
2
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в России в июне
3
Американские сенаторы призвали Трампа не возвращать России изъятую в США дипсобственность
4
Трамп пропустит заседание G20 по климату из-за встречи с Путиным
5
Трамп заявил, что с нетерпением ожидает встречи с Путиным
6
Три человека погибли при взрыве на руднике "Заполярный" в Норильске
7
Полиция задержала женщину, сбившую "пьяного" мальчика в Балашихе
Темы дня
Реклама