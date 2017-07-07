ЛДПР предлагает разрешить 14-летним подросткам регистрироваться в качестве ИП

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. ЛДПР внесет в Госдуму законопроект, которым предлагается дать возможность 14-летним подросткам регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщил в пятницу журналистам замруководителя фракции либерал-демократов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"ЛДПР подготовила проект закона, в ближайшее время внесем. Поправки направлены на то, чтобы индивидуальные предприниматели могли регистрироваться с 14 лет", - сказал он.

Нилов добавил, что сегодня многие подростки уже в этом возрасте готовы осознанно заниматься предпринимательской деятельностью.

Депутат также отметил, что в правительстве разработан "и будет в ближайшее время внесен в Госдуму" законопроект о самозанятых гражданах. "Определяется их статус, а также определяется возраст - 16 лет", - сказал Нилов, отметив, что, по мнению ЛДПР, эту возрастную границу можно снизить до 14 лет. "Трудовой кодекс сегодня предоставляет право уже с 14 лет трудоустраиваться, но чтобы [это было] не в ущерб учебе и здоровью", - подчеркнул Нилов.