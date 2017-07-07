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ЛДПР предлагает разрешить 14-летним подросткам регистрироваться в качестве ИП

Экономика и бизнес
7 июля, 10:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму, сообщил замруководителя фракции Ярослав Нилов

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. ЛДПР внесет в Госдуму законопроект, которым предлагается дать возможность 14-летним подросткам регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщил в пятницу журналистам замруководителя фракции либерал-демократов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"ЛДПР подготовила проект закона, в ближайшее время внесем. Поправки направлены на то, чтобы индивидуальные предприниматели могли регистрироваться с 14 лет", - сказал он.

Нилов добавил, что сегодня многие подростки уже в этом возрасте готовы осознанно заниматься предпринимательской деятельностью.

Депутат также отметил, что в правительстве разработан "и будет в ближайшее время внесен в Госдуму" законопроект о самозанятых гражданах. "Определяется их статус, а также определяется возраст - 16 лет", - сказал Нилов, отметив, что, по мнению ЛДПР, эту возрастную границу можно снизить до 14 лет. "Трудовой кодекс сегодня предоставляет право уже с 14 лет трудоустраиваться, но чтобы [это было] не в ущерб учебе и здоровью", - подчеркнул Нилов.

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