Акции "Норникеля" в начале торгов на Московской бирже снизились на 1%

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Акции "Норникеля" в начале торгов на Московской бирже подешевели на 1%, до 8284 рублей за одну бумагу. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Ранее появились сообщения о взрыве на руднике "Заполярный" компании "Норникель" в Норильске. Весь персонал эвакуирован из шахты. По данным компании, три человека погибли и несколько пострадали.

При этом индексы Мосбиржи утром также снижаются. Индекс ММВБ к 10:10 мск упал на 1,05%, а индекс РТС - на 1,92% на фоне дешевеющей нефти. Так, цена барреля нефти Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,1%, до $47,58 за баррель.