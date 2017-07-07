Акции "Норникеля" в начале торгов на Московской бирже снизились на 1%

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Акции "Норникеля" в начале торгов на Московской бирже подешевели на 1%, до 8284 рублей за одну бумагу. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Ранее появились сообщения о взрыве на руднике "Заполярный" компании "Норникель" в Норильске. Весь персонал эвакуирован из шахты. По данным компании, три человека погибли и несколько пострадали.
При этом индексы Мосбиржи утром также снижаются. Индекс ММВБ к 10:10 мск упал на 1,05%, а индекс РТС - на 1,92% на фоне дешевеющей нефти. Так, цена барреля нефти Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,1%, до $47,58 за баррель.