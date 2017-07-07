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Volkswagen отзывает в РФ более 2 тысяч автомобилей

Экономика и бизнес
7 июля, 10:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Кампания проводится из-за проблем с электрикой в некоторых моделях Volkswagen и Audi

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© EPA/MANUEL DE ALMEIDA

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российский дилер Volkswagen - ООО "Фольксваген Груп Рус" - отзывает в России 1 тыс. 45 автомобилей марки Volkswagen моделей Golf, Eos, Scirocco и Caddy, а также 1 тыс. 325 авто марки Audi модели A3 из-за проблем с электрикой. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2004 по 2012 гг., сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

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"Причиной отзыва автомобилей Volkswagen и Audi A3 ограниченного периода производства стала существующая возможность термомеханической перегрузки основных компонентов блока управления электронного контроля устойчивости, и вследствие этого - нарушение соединения с массой в блоке управления", - отмечается в сообщении.

Из-за этой неисправности может отказать ряд функций по стабилизации автомобиля, предупреждает Росстандарт.

На указанных транспортных средствах будет проведено обновление программного обеспечения блока управления электронного контроля устойчивости.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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