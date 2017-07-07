Японская NEDO протестирует в Москве систему регулирования дорожного движения

ТОКИО, 7 июля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Японская Организация по развитию новой энергетики и промышленных технологий (NEDO) в июле приступит к тестированию в Москве системы регулирования дорожного движения. Об этом ТАСС сообщил в пятницу председатель NEDO Кадзуо Фурукава.

"Наша организация уже в июне начнет тестирование системы регулирования дорожного движения в Москве в районе Онежской улицы", - отметил он.

По словам Фурукавы, в NEDO рассчитывают, что введение такой системы в Москве поможет сократить число заторов на 40%.

NEDO в числе более 160 японских компаний примет участие в промышленной выставке "Иннопром", которая пройдет в Екатеринбурге 10-12 июля.

В этом году Япония выступает в качестве главного партнера организации выставки. Японская делегация на "Иннопроме" будет представлена министром экономики, торговли и промышленности страны Хиросигэ Сэко, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией.