Госдума приняла закон о порядке предоставлении субсидий госкорпорациям

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об изменении порядка финансирования госкорпораций и госкомпаний. Вместо взносов в уставный капитал госкорпорациям и госкомпаниям, публично-правовым компаниям для капитальных вложений в объекты капитального строительства и на приобретение объектов недвижимости будут направляться субсидии.

Информация о субсидии, ее получателе и цели предоставления будет утверждаться законом о бюджете в качестве отдельного приложения. Принятый закон предполагает, что субсидии в виде имущественного взноса могут быть предусмотрены только при создании госкорпораций и публично-правовых компаний.

Субсидии также могут быть предоставлены на осуществление государственных полномочий, которые законодательно возложены на госкорпорации; на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, которые находятся в собственности госкорпораций; на приобретение недвижимости; для предоставления взносов в уставные капиталы дочерних компаний.

Органы исполнительной власти смогут передавать полномочия госзаказчика юрлицам, акции которых принадлежат соответствующему публично-правовому образованию, при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капстроительства государственной (муниципальной) собственности с последующей передачей этих объектов в качестве вклада в уставные капиталы таких юрлиц. Это позволит исключить ситуацию образования на счетах хозяйственных обществ неиспользуемых остатков средств, полученных из бюджета в виде бюджетных инвестиций, для возврата которых требуется проведение длительных корпоративных процедур.

Правительство получит полномочия по утверждению общих требований к субсидиям госкорпорациям (кроме субсидий на капвложения). Правительство установит общий порядок предоставления таких субсидий, включая субсидии на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами общего пользования федерального значения, переданными (подлежащими передаче) в доверительное управление в соответствии с законодательством.

Также закон предусматривает предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ "под потребность" (в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта РФ, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты). Перечислять такие межбюджетные трансферты будут органы федерального казначейства. Объемы межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям от таких субъектов РФ, как города федерального значения Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, не ограничиваются.

Поправки к документу

Ко второму чтению документа была принята поправка о том, что соглашения о предоставлении субсидий могут заключаться на срок, превышающий срок действия введенных лимитов бюджетных обязательств, в пределах средств, предусмотренных на соответствующие цели, а также в случаях, предусмотренных иными решениями правительства.

Распределение (перераспределение) субсидий, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервных фондов президента и правительства или поправки в бюджет, предусматривающие предоставление субсидий бюджетам субъектам РФ, после 1 февраля текущего финансового года не допускается.

При распределении субсидий между бюджетами двух и более субъектов РФ учет уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъектов РФ в методике распределения субсидий между субъектами РФ является обязательным. Условием получения субсидий является отсутствие у госкорпораций, госкомпаний и публично-правовых компаний задолженности по налогам и сборам и иным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством.

Инвестиции из федерального бюджета, планируемые к предоставлению юрлицам, не являющимся ГУП и МУП, утверждаются законом о федеральном бюджете в качестве отдельного приложения к закону с указанием юрлица, объема и цели предоставляемых бюджетных инвестиций. Исключение составляют бюджетные инвестиции, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервных фондов президента и правительства РФ. Законом также уточняется порядок формирования государственного и муниципального задания.

Субъекты федерации, которые будут получать бюджетные кредиты из федерального бюджета, не смогут размещать средства на депозитах более чем на один месяц. Норма принята для того, чтобы прекратить распространенную практику, когда, получив бюджетный кредит, субъект размещает средства на депозите и играет на разнице ставок.