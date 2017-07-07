Госдума приняла закон о соглашениях по дотациям субъектам РФ

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о новом порядке заключения соглашения субъекта Федерации с Минфином о предоставлении дотаций из федерального бюджета. Документ был инициирован Советом Федерации.

Закон разработан в связи с изменением условий предоставления регионам дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. В конце 2016 года по инициативе правительства были приняты поправки в Бюджетный кодекс, согласно которым высшие должностные лица субъектов РФ, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, заключают с Минфином соглашение об условиях предоставления дотации. Требования к такому соглашению определяются постановлением правительства. По мнению членов Совета Федерации, эта норма нуждается в смягчении формулировки, поскольку дотации являются неотъемлемой частью доходов бюджета субъекта РФ, согласно нормам Бюджетного кодекса.

Согласно закону, Минфин и высшие должностные лица субъектов РФ, получающие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, заключают соглашения, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов регионов. Ужесточение условий предоставления дотаций возможно по отношению к тем регионам, в бюджетах которых доля дотаций в течение двух из трех последних лет превышала 40% объема собственных доходов и которые не выполнили прежние обязательства соглашения по дотациям.