Госдума приняла закон о налоговых льготах для работодателей за обучение сотрудников

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на налоговое стимулирование работодателей к подготовке высококвалифицированных рабочих кадров. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс были инициированы правительством в связи с принятием закона о независимой оценке квалификации.

Согласно закону, в состав прочих расходов, в отношении которых применяется льготная ставка налогообложения, могут быть включены расходы работодателя на обучение по основным профессиональным образовательным программам, дополнительным профессиональным программам и прохождение независимой оценки квалификации на соответствие требованиям к квалификации работников.

Для этого необходимо выполнить ряд условий. Речь идет о ситуации, когда обучение работников происходит на основании договора с российскими образовательными организациями, научными организациями или иностранными образовательными организациями, имеющими право на ведение подобной деятельности, а прохождение независимой оценки квалификации происходит на основании договора об оказании соответствующих услуг.

Кроме того, речь идет о сотрудниках, работающих по трудовому договору, или о лицах, письменно обязавшихся не позднее трех месяцев после окончания обучения, оплаченного потенциальным работодателем, заключить с ним трудовой договор и отработать у него не менее одного года.

К расходам на обучение также будут относится расходы на содержание помещений и оборудования, используемого для обучения, оплату труда и стоимость имущества, необходимого для обучения. Такие расходы признаются в том налоговом периоде, в котором они были понесены, при условии, что в указанном налоговом периоде хотя бы один из закончивших обучение заключил трудовой договор с налогоплательщиком на срок не менее одного года. Нормы закона будут действовать до 31 декабря 2022 г.

Принятые изменения в Налоговый кодекс будут способствовать развитию системы профессионального образования, а также совмещению теоретической подготовки и практического обучения на предприятиях, следует из сопроводительных материалов к документу.