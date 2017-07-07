Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдума приняла закон о льготах по налогу на прибыль для гостиниц на Дальнем Востоке

Экономика и бизнес
7 июля, 11:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Закон предусматривает предоставление нулевой ставки по налогу на прибыль для занимающихся туристско-рекреационной деятельностью на территории ДФО

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, вводящий льготы для собственников гостиниц в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) - для них будет действовать нулевая ставка налога на прибыль до конца 2021 года.

Закон предусматривает предоставление нулевой ставки по налогу на прибыль для налогоплательщиков, которые занимаются туристско-рекреационной деятельностью на территории ДФО. Перечень таких видов деятельности будет устанавливаться правительством РФ. Льгота будет действовать до 31 декабря 2021 года.

Нулевая ставка будет предоставлена при выполнении следующих условий: организации должна принадлежать гостиница или иное средство размещения на территории ДФО, доходы от туристско-рекреационной деятельности должны составлять не менее 90% всех доходов налогоплательщика, она не должна применять пониженную ставку по налогу на прибыль по иным основаниям, а также не производить в данном налоговом периоде операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, а также не иметь обособленных подразделений вне территории ДФО.

Если организация не соблюдает хотя бы одно этих из условий, а также если она не предоставила в установленные сроки соответствующие сведения, применяется налоговая ставка в 20% к налоговому периоду, в котором условия не соблюдались, либо если сведения не были представлены в установленный срок. При этом сумма налога подлежит восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке с уплатой соответствующих сумм пеней, начисляемых со дня, следующего за установленным днем уплаты налога либо авансового платежа по налогу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Развитие Дальнего Востока
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Кострома
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рособрнадзор запретил прием в два вуза, еще у двух приостановил лицензию
2
Путин и Трамп пожали друг другу руки при встрече
3
Суд смягчил приговор блогеру Соколовскому
4
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в России в июне
5
Путин прибыл в Гамбург на саммит G20
6
Американские сенаторы призвали Трампа не возвращать России изъятую в США дипсобственность
7
Житель Урала ударил стюардессу на борту самолета в Симферополе, возбуждено дело
Темы дня
Реклама