Госдума приняла закон о льготах по налогу на прибыль для гостиниц на Дальнем Востоке

Переговоры "Амкара" и "Зенита" по аренде Рязанцева находятся в стадии завершенияСпорт 7 июля, 13:06
Собянин: Москва должна развиваться в соответствии с передовыми тенденциям урбанистикиОбщество 7 июля, 13:05
Сарсания: ясность с переходом Дриусси в "Зенит" может наступить в начале следующей неделиСпорт 7 июля, 13:02
NYK, MOL и K Line учредили совместное предприятие ONEТранспорт 7 июля, 12:58
Сарсания: "Зенит" примет решение по Хави Гарсии после возвращения со сбораСпорт 7 июля, 12:54
Игровой свитер Зарипова будет поднят под своды арены "Металлурга" по окончании карьерыСпорт 7 июля, 12:28
Российские волейболистки уступили сборной США в стартовом матче Гран-приСпорт 7 июля, 12:23
Международный фестиваль фейерверков пройдет в Москве 19-20 августаМосква 7 июля, 12:23
Аварии на рудниках Норильска, приведшие к гибели людей. ДосьеБиографии и справки 7 июля, 12:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, вводящий льготы для собственников гостиниц в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) - для них будет действовать нулевая ставка налога на прибыль до конца 2021 года.
Закон предусматривает предоставление нулевой ставки по налогу на прибыль для налогоплательщиков, которые занимаются туристско-рекреационной деятельностью на территории ДФО. Перечень таких видов деятельности будет устанавливаться правительством РФ. Льгота будет действовать до 31 декабря 2021 года.
Нулевая ставка будет предоставлена при выполнении следующих условий: организации должна принадлежать гостиница или иное средство размещения на территории ДФО, доходы от туристско-рекреационной деятельности должны составлять не менее 90% всех доходов налогоплательщика, она не должна применять пониженную ставку по налогу на прибыль по иным основаниям, а также не производить в данном налоговом периоде операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, а также не иметь обособленных подразделений вне территории ДФО.
Если организация не соблюдает хотя бы одно этих из условий, а также если она не предоставила в установленные сроки соответствующие сведения, применяется налоговая ставка в 20% к налоговому периоду, в котором условия не соблюдались, либо если сведения не были представлены в установленный срок. При этом сумма налога подлежит восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке с уплатой соответствующих сумм пеней, начисляемых со дня, следующего за установленным днем уплаты налога либо авансового платежа по налогу.