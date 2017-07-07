Госдума приняла закон о льготах по налогу на прибыль для гостиниц на Дальнем Востоке

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, вводящий льготы для собственников гостиниц в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) - для них будет действовать нулевая ставка налога на прибыль до конца 2021 года.

Закон предусматривает предоставление нулевой ставки по налогу на прибыль для налогоплательщиков, которые занимаются туристско-рекреационной деятельностью на территории ДФО. Перечень таких видов деятельности будет устанавливаться правительством РФ. Льгота будет действовать до 31 декабря 2021 года.

Нулевая ставка будет предоставлена при выполнении следующих условий: организации должна принадлежать гостиница или иное средство размещения на территории ДФО, доходы от туристско-рекреационной деятельности должны составлять не менее 90% всех доходов налогоплательщика, она не должна применять пониженную ставку по налогу на прибыль по иным основаниям, а также не производить в данном налоговом периоде операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, а также не иметь обособленных подразделений вне территории ДФО.

Если организация не соблюдает хотя бы одно этих из условий, а также если она не предоставила в установленные сроки соответствующие сведения, применяется налоговая ставка в 20% к налоговому периоду, в котором условия не соблюдались, либо если сведения не были представлены в установленный срок. При этом сумма налога подлежит восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке с уплатой соответствующих сумм пеней, начисляемых со дня, следующего за установленным днем уплаты налога либо авансового платежа по налогу.