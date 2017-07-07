Госдума приняла закон о налоговых льготах участвующим в НИОКР предприятиям

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на снижение платежей по налогу на прибыль для организаций, которые участвуют в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах (НИОКР).

Закон дополняет перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль, доходами в виде имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выявленными в ходе проведенной инвентаризации имущества и имущественных прав. Эта норма будет применяться в отношении имущественных прав, выявленных с 1 января 2017 г.

Расширяется перечень расходов на оплату труда работников, участвующих в выполнении НИОКР. К таким расходам будут отнесены начисления стимулирующего характера, в том числе премии за производственные результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство и другие подобные показатели, а также расходы на страховые взносы. К затратам, к которым для целей налога на прибыль организаций применяется коэффициент 1,5, предлагается относить также расходы на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности, но только в случае их использования в НИОКР.

Вводятся также нормы, направленные на упрощение налогового администрирования. Согласно закону, налогоплательщик вправе не представлять в налоговый орган отчет о выполненных НИОКР (отдельных этапов работ) в случае, если этот отчет размещен в единой государственной информационной системе.

По расчетам Минфина, дополнительные выпадающие доходы, которые образуются в результате реализации закона, составят 600 млн руб. ежегодно в целом по бюджетам бюджетной системы РФ.

Согласно уточненной ко второму чтению редакции документа, в случае непредоставления отчета о выполненных научных исследованиях или опытно-конструкторских разработках либо его отсутствия в государственной информационной системе, либо при отсутствии сведений, подтверждающих размещение отчета, суммы расходов на выполнение этих исследований и разработок учитываются в составе прочих расходов в размере фактических затрат. Уточнены также сроки действия принятых норм - налоговые льготы применяются в отношении имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выявленных с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2019 г. включительно в ходе проведенной налогоплательщиком в этот период инвентаризации имущества и имущественных прав.