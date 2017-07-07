Госдума приняла закон об освобождении от НДС лизинга медизделий и билетов в океанариумы

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный правительством закон об освобождении от налога на добавленную стоимость (НДС) лизинга жизненно необходимых медицинских изделий.

В настоящее время, согласно Налоговому кодексу РФ, от обложения НДС освобождена реализация важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий по перечню, утвержденному правительством РФ. При этом операции по передаче таких медицинских изделий по договорам финансовой аренды (лизинга) с последующим выкупом облагаются НДС в общеустановленном порядке. Принятый закон меняет этот порядок.

В пояснительной записке к документу указывается, что принятие закона необходимо для выравнивания условий обложения НДС операций по передаче медицинских изделий в лизинг и по их реализации.

Документ был инициирован правительством в рамках исполнения плана мероприятий "Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере".

Согласно принятым во втором чтении поправкам к документу, от НДС также освобождается реализация входных билетов и абонементов на посещение зрелищно-развлекательных мероприятий и аттракционов в океанариумах.