Госдума приняла закон о правилах отсчета первого налогового периода для ИП

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об изменении правил отсчета первого налогового периода для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.

В соответствии с Налоговым кодексом (НК), для юрлиц, зарегистрировавших свою организацию с 1 по 31 декабря, первый налоговый период наступает со дня создания компании и до конца календарного года, следующего за годом создания. Вместе с тем на индивидуальных предпринимателей, которые регистрируются в период с 1 декабря по 31 декабря, такие правила не распространяются, что вызывает для них необходимость подавать отчетность за такой налоговый период. Закон распространяет правила, установленные для налогоплательщиков-юрлиц, на налогоплательщиков-ИП.

Принятые изменения налогового законодательства значительно упростят работу индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в последний месяц года, отмечается в пояснительной записке к документу.

Поправками ко второму чтению документа был закреплен порядок определения начала и окончания течения налогового периода, если по соответствующему налогу он равен кварталу (не применяется в отношении ЕНВД и патентной системы налогообложения), календарному месяцу (не применяется в отношении патентной системы налогообложения). Сейчас изменение отдельных налоговых периодов производится по согласованию с налоговым органом по месту учета налогоплательщика. Кроме того, закреплен порядок определения даты начала и завершения налогового (расчетного) периода в целях исполнения обязанностей налогового агента по НДФЛ и в целях определения расчетного периода по страховым взносам.